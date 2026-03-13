EEUU inicia proceso de extradición del "Turko" a Chile: Uno de los líderes de Los Piratas del Tren de Aragua

13 mar. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos anunció este viernes el arresto con fines de extradición a Chile del "Turko", acusado de ser uno de los líderes de "Los Piratas", peligrosa célula de la banda de crimen organizado de origen venezolano Tren de Aragua.

Se trata del ciudadano venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, quien ya cumple condena en EEUU por haber entrado en el país ilegalmente el año pasado, explicó el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

En términos legales, su detención significa que fue transferido ante un juez que analizará ahora la demanda de extradición formulada por Chile a Washington. De ser autorizada, podría ser enviado sin cumplir la totalidad de su condena en California (emitida en abril de 2025), si así lo decide el gobierno.

El "Turko" habría participado en el secuestro, tortura y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cometido en febrero de 2024. El crimen causó tensiones diplomáticas entre Santiago y Caracas, ya que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, fue encargado por el régimen chavista.

El "Turko" también está acusado del crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez

"El arresto de Rafael Enrique Gámez Salas con fines de extradición es prueba de la sólida y constante cooperación entre EEUU y nuestros socios extranjeros para combatir el crimen transnacional", señaló el texto.

El "Turko" era la mano derecha de Carlos Gómez Moreno, "Carlos Bobby", el jefe de operaciones en toda Latinoamerica del Tren de Aragua. En Chile también está acusado de haber sido parte del asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, cometido en Quinta Normal en abril de 2024, así como de secuestros y extorsiones, explicó el Departamento de Justicia.

El "Turko" fue capturado tras entrar ilegalmente en EEUU y deportado a Venezuela en 2023, pero poco después volvió a ingresar de forma irregular al país norteamericano. Fue detenido y procesado por ese delito, así como por trata de personas.

En septiembre del año pasado Washington ya extraditó a Chile a otro supuesto miembro del Tren de Aragua, Edgar Javier Benitez Rubio.

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