Aleksandar Pavlovic: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

13 jun. 2026 - 21:40 hrs.

Tiene 22 años, nació en Múnich y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida antes de llegar al Mundial 2026: elegir entre Alemania y Serbia. Aleksandar Pavlovi nació el 3 de mayo de 2004 en la capital bávara y tiene doble nacionalidad alemana y serbia. Su padre es serbio y su madre es alemana. "Ambos corazones laten en mi pecho", explicó en una entrevista cuando aún evaluaba cuál selección nacional defenderían sus botas. Finalmente eligió Alemania, el país donde nació, creció y se formó como futbolista.

Su historia con el Bayern Munich comenzó cuando tenía apenas siete años, en 2011, al llegar desde el modesto SC Fürstenfeldbruck, un club de las afueras de Múnich. Pasó doce años en las categorías de formación del Bayern antes de ascender al primer equipo en noviembre de 2023. Ese debut llegó en un contexto especial: el seleccionador alemán Julian Nagelsmann lo tuvo en mente desde el principio para ocupar el vacío que dejó el retiro de Toni Kroos en el mediocampo de la Mannschaft. Es ambidiestro, una rareza en el mundo del fútbol moderno, lo que le otorga una versatilidad adicional para salir jugando desde atrás con ambas piernas.

En la Eurocopa 2024, disputada en su propio país, Pavlovic fue convocado pero no pudo participar por una amigdalitis que lo dejó fuera en el peor momento. La mala suerte de perderse un torneo histórico para Alemania lo marcó. En la temporada 2024-2025 se consolidó como titular indiscutido en el Bayern, conquistando la Bundesliga. En la 2025-2026 amplió su registro con un gol en la Champions League ante el Real Madrid, marcando de cabeza para eliminar a los españoles en cuartos de final. Llega al Mundial 2026 con el hambre de quien tiene algo pendiente con los grandes torneos.

Fuera del campo, Pavlovic mantiene un perfil muy discreto, sin redes sociales activas ni exposición mediática más allá de lo estrictamente deportivo. Quienes lo conocen en el Bayern destacan su madurez y concentración para su edad. En Alemania lo ven como el sucesor natural de Kroos en la conducción del juego de la Mannschaft, un rol enorme para alguien de 22 años que, sin embargo, parece haber nacido para asumirlo.

Alemania en el Mundial 2026: Grupo E, rivales y horarios para Chile

Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Curazao es la selección más pequeña en disputar una Copa del Mundo. Costa de Marfil y Ecuador son rivales de mayor recorrido mundialista que harán del grupo una zona más competitiva de lo que parece. Los partidos de Alemania en horario de Chile son:

Domingo 14 de junio — Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Sábado 20 de junio — Alemania vs. Costa de Marfil — 16:00 horas — BMO Field, Toronto

— Alemania vs. Costa de Marfil — 16:00 horas — BMO Field, Toronto Jueves 25 de junio — Ecuador vs. Alemania — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Alemania llega al torneo con la obligación de revertir dos eliminaciones seguidas en fase de grupos y con Pavlovic como uno de sus jugadores más determinantes en la construcción del juego desde el mediocampo.

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