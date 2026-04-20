Dejan en libertad a los tres sospechosos de atacar a la ministra Ximena Lincolao

20 abr. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una extensa jornada en el Juzgado de Garantía de Valdivia, la justicia determinó dejar en libertad a los tres estudiantes detenidos por su presunta participación en la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 8 de abril, el tribunal desestimó las medidas cautelares más severas solicitadas por los querellantes.

Durante la audiencia de control de detención y posterior formalización, el Ministerio Público imputó a los tres jóvenes por el delito de atentado contra la autoridad.

¿Qué medidas cautelares se habían solicitado?

Dada la naturaleza del ataque, la Fiscalía de Valdivia solicitó el arresto domiciliario nocturno, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública, actuando como querellante, fue más allá y pidió la prisión preventiva.

¿Qué ocurrió finalmente?

Sin embargo, el magistrado a cargo rechazó ambas peticiones, optando por medidas de baja intensidad. Los imputados abandonaron el tribunal bajo las siguientes condiciones:

Firma quincenal ante la autoridad correspondiente.

Arraigo nacional, quedando con la prohibición de salir del país.

Prohibición absoluta de acercarse a la víctima, la ministra Lincolao.

El juez consideró que, por el momento, estas restricciones son suficientes para asegurar los fines del procedimiento.

¿Habrá reacciones en La Moneda?

La salida de los estudiantes en libertad representa un duro revés para la estrategia del Ejecutivo. Se espera que durante la tarde, desde el Palacio de La Moneda, las autoridades de Interior y Seguridad entreguen una declaración oficial sobre el fallo.

El Gobierno ya había manifestado que buscaría las penas máximas para sentar un precedente contra la violencia política.

Con el proceso judicial ya en marcha y un plazo de investigación fijado, la atención se centra ahora en si el Ministerio Público apelará la resolución para intentar endurecer las cautelares en la Corte de Apelaciones.

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