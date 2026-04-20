Ministra Lincolao tras detención de acusados: "Me siento triste por los estudiantes, pero agradecida del Ministerio Público"

20 abr. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Tras confirmarse la detención de tres estudiantes acusado de atacarla, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, abordó el caso que la involucra en conversación con el programa Qué hay de Nuevo de Radio Infinita.

La secretaria de Estado se refirió al rol de los estudiantes y planteó que lo ocurrido debe servir como un precedente claro respecto a los límites de conducta.

Hacia el cierre de sus declaraciones, la ministra también abordó el impacto del caso en los involucrados, señalando: “Me siento triste por los estudiantes, pero agradecida del Ministerio Público”.

¿Qué sanciones enfrentan los estudiantes?

El Ejecutivo presentó una querella contra los imputados, entre los que se encuentra una exdirigenta estudiantil de la universidad ubicada en Valdivia.

La acción que enfrentan los tres imputados contempla sanciones que van desde la reclusión menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años y un día, o multas que van entre once y quince unidades tributarias mensuales, equivalentes aproximadamente entre 700 mil y un millón de pesos.

Respecto al proceso en curso, sostuvo que “ahora todos tenemos que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo”, agregando que no le corresponde influir en las decisiones que se adopten en la causa.

En esa línea, destacó que su rol no es incidir en una resolución judicial, sino respetar el desarrollo de la investigación, agradeciendo al Ministerio Público por la agilidad de las diligencias.

La ministra también destacó el uso de herramientas tecnológicas en el proceso, señalando: “Mi labor desde el mundo de la innovación y la tecnología es también valorar que la tecnología ha ayudado en este proceso porque tenemos videos, teníamos conectividad ese día”.

Los registros audiovisuales fueron una herramienta crucial en la investigación y permitieron identificar a los imputados que están siendo formalizados.

Lincolao se refiere al rol de las autoridades tras el ataque

La secretaria de Estado indicó que, tras lo ocurrido, el rector de la institución involucrada se comunicó con ella para ofrecer disculpas. “El rector a mí me pidió disculpas esas dos horas, él después fue a la PDI a hablar conmigo y me pidió disculpas, me pidió disculpas después, él se sentía muy angustiado”, afirmó.

Asimismo, valoró la reacción de funcionarios presentes en el lugar: “Demostraron los dos miembros de las Fuerzas Armadas y el jefe regional de la PDI que, en una circunstancia en la que ellos eran invitados y no estaban preparados, no era parte de su trabajo ese día protegerme y lo hicieron”, agregando que actuaron de manera ejemplar ante la situación.

Todo sobre Nacional