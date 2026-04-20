¿Quiénes son los tres estudiantes detenidos por el ataque a la ministra Lincolao en Valdivia?

20 abr. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la identidad de los detenidos en la ciudad de Valdivia el marco de la investigación por la agresión en contra de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, ocurrido durante una actividad realizada el pasado 8 de abril.

Se trata de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), donde ocurrieron los hechos.

¿Quienes son los imputados como perpretadores del ataque?

La Policia de Investigaciones (PDI) realizó las detenciones ordenadas por la Fiscalía Regional de Los Ríos en el marco del ataque a la secretaria de Estado, y entregó más antecedentes sobre la identidad de los detenidos, quienes son todos mayores de edad.

Los imputados por el ataque a la ministra Lincolao son Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UACH, quien fue identificado mediante los registros audiovisuales del suceso usando una camisa amarilla con negro. Se le acusa de agredir a un funcionario de la Armada.

A él se suma María Madariaga Rojas, estudiante de Antropología. Fue presidenta de la federación de estudiantes de la UACh de Valdivia durante el periodo 2023 y 2024. Madariaga es señalada como la que tiró el líquido a la ministra, además de participar de forma violenta en la manifestación.

El tercer estudiante detenido es Pablo Vásquez Burgos, estudiante de Bioquímica UACh.

Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, durante este lunes los tres imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para la audiencia de formalización.

A raíz de la revelación de la identidad de los perpetradores de la agresión, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert se refirió a los actos de los estudiantes:

"Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas a traves de la violencia. La violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista y cualquiera sea la demanda", señaló.

¿Qué enfrentan los imputados?

A traves de declaraciones de la ministra Steinert, se confirmó que el ministerio de Seguridad interpuso la querella. La secretaria de Estado señaló que: "vamos a ser partes y concurrir a la audiencia el día de hoy a fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas".

Por su parte, desde la Fiscalía de Los Ríos enfatizaron que "reiteran la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de resguardar el adecuado ejercicio de la función pública, pilar esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho".

Además, reafirmaron su compromiso con la persecución penal de las conductas que atenten contra dicho principio.

Al respecto, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señaló que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas.

Asimismo, agregó que “nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”.

La agresión a la ministra

El pasado miércoles 8 de abril, la ministra participó de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Cuando se preparaba para salir de la sede, se registró una protesta en medio de la cual la insultaron.

La situación escaló al punto que recibió empujones al dirigirse a su vehículo, mientras era escoltada por seguridad, en medio de un tumulto.

El hecho quedó captado en unos registros, en los que se apreció que, incluso, le lanzaron agua a la ministra.

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