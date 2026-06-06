Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes amarraron a una víctima y robaron especies desde una vivienda

06 jun. 2026 - 21:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo afectó la tarde de este sábado a una vivienda de la comuna de Ñuñoa, donde un grupo de delincuentes irrumpió en el inmueble y amenazó a varias de las personas que se encontraban en su interior.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando al menos cinco sujetos llegaron hasta el lugar e ingresaron tras forzar uno de los accesos de la propiedad.

Según información entregada por personal municipal, los delincuentes amarraron de manos a una de las víctimas, un hombre de 27 años, mientras que otras personas fueron intimidadas durante el asalto.

Entre los afectados también se encontraba un adulto mayor de aproximadamente 85 años. Asimismo, una persona de 26 años logró refugiarse en una habitación mientras ocurrían los hechos.

Tras recorrer distintas dependencias de la vivienda, los sujetos sustrajeron diversas especies, principalmente artículos tecnológicos, para luego escapar a bordo de un vehículo que preliminarmente fue identificado como una camioneta Peugeot 3008 de color blanco.

Una vecina señaló que observó a varias personas salir del lugar y aseguró que este tipo de hechos se ha repetido en el sector en otras ocasiones. “Escuchamos muchos gritos, pensamos que estaban haciendo un portonazo”.

Personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento de evidencia y la toma de declaraciones a víctimas y testigos.

Hasta el momento no se registran personas detenidas y las policías trabajan para establecer la identidad de los responsables y determinar la ruta de escape utilizada tras cometer el robo.