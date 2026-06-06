Videos muestran momento de balacera al interior de parroquia en Rancagua: Víctima se refugió en la sacristía del templo

06 jun. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes, la tranquilidad de la parroquia Divino Maestro de la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins, se vio alterada debido a una violenta balacera en la cual un hombre de 27 años resultó herido tras ser atacado por dos sujetos desconocidos.

Videos muestran momento de la balacera

Meganoticias tuvo acceso a dos registros visuales del interior del templo, en los cuales se puede ver el momento exacto en el que se desarrolla el ataque contra el joven que había recientemente participado de una misa en recuerdo de su madre, fallecida a tiros en el centro de la ciudad.

En el primer video se ve a una persona corriendo en medio de las bancas de la iglesia y cayendo al suelo. Rápidamente se pone de pie y continúa su escape hasta quedar fuera del plano del registro.

Inmediatamente después, se ve a una segunda persona siguiendo al primer sujeto. Se trata de uno de los atacantes, ya que claramente se aprecia en las imágenes el arma de fuego que porta en una de sus manos.

Pasados unos segundos, se puede ver nuevamente al atacante, quien vuelve a la parte principal de la iglesia para escapar del lugar. En el internento, se puede ver a algunos feligreses —incluidos niños— al interior de la parroquia mientras se producía la balacera que dejó varios daños.

El padre Cristian Giadach relató a Meganoticias Siempre Juntos que la víctima, tras recibir dos disparos del primer atacante, se refugió al interior de la sacristía, en donde un segundo atacante —el que aparecería en el video— intentó dispararle nuevamente, aunque no pudo ingresar a dicha dependencia y huyó.

Un segundo registro conseguido por el corresponsal de Meganoticias en la zona, Daniel Bahamondes, muestra precisamente esta última situación, cuando la víctima entra a la sacristía y logra evitar que le disparen nuevamente.

Tal como relató el párroco del templo, al no poder abrir la puerta de la sacristía, el atacante igualmente disparó hacia el interior en unas cinco ocasiones, proyectiles que son visibles en el registro que evidencian el impacto de las balas en diversos muebles.

Revisa los registros de la balacera

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