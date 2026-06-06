Inspector no quiso entregar su carnet: Video muestra tensa discusión entre funcionarios de seguridad y Carabineros en Santiago

06 jun. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una fiscalización a una vendedora de compañías telefónicas terminó en una intensa discusión entre inspectores municipales y Carabineros en pleno centro de Santiago.

Todo quedó registrado por la cámara corporal de un funcionario policial cuando los inspectores comunales se encontraban fiscalizando a la mujer en calle Puente con Santo Domingo, a pasos de la Municipalidad de Santiago.

La vendedora denunció hostigamiento por parte del inspector municipal, por lo que Carabineros acudió al lugar y le pidió al funcionario de seguridad que le mostrara su identificación, a lo que este se negó, dando paso a un incidente que fue escalando.

Disputa entre inspectores municipales y Carabineros

En el registro se puede ver cómo otros trabajadores comunales comienzan a defender al inspector no solo con palabras, sino que también formando una especie de muro humano para evitar que la policía lo detuviera, lo que generó insultos y empujones, además de la llegada de más carabineros para apoyar el procedimiento.

Pero la situación solamente pudo calmarse cuando superiores de los inspectores de seguridad y de Carabineros llegaron al lugar, terminando sin detenidos, pero Carabineros remitió antecedentes a la fiscalía por amenazas contra la mujer denunciante.

Desde la policía y de la Municipalidad señalaron que este hecho no debió ocurrir, mientras que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que "los equipos tanto municipales como de Carabineros tenemos que estar todos preocupados de la ciudadanía y no de conatos internos. Esto de verdad que lo único que hace es ensuciar el tremendo esfuerzo que hacen el Gobierno, Carabineros y los municipios".

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