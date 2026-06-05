Desarticulan taller clandestino en La Pintana: Incautan 11 motores robados y detienen a cuatro personas

05 jun. 2026 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo desarrollado por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros permitió desarticular un taller clandestino dedicado al almacenamiento y manipulación de piezas de vehículos robados en la comuna de La Pintana.

El procedimiento se realizó en el marco de diligencias investigativas orientadas a combatir el mercado ilegal de automóviles y repuestos de procedencia ilícita.

Gracias al trabajo de personal especializado, se logró detectar un inmueble utilizado para almacenar motores con encargo vigente por robo. En el lugar fueron detenidas cuatro personas que se encontraban trasladando estas piezas desde el recinto al momento de la intervención policial.

Incautan motores con encargo por robo

De acuerdo con los antecedentes recopilados, algunos de los motores estaban siendo sometidos a procesos destinados a eliminar sus números de identificación, mientras que otros ya presentaban adulteraciones en sus series.

Estas modificaciones tenían como objetivo ocultar el origen ilícito de las piezas y dificultar su trazabilidad ante eventuales fiscalizaciones o investigaciones policiales.

Además de los motores, los funcionarios incautaron un teléfono celular y una camioneta Mitsubishi L200 que era utilizada para el transporte de las piezas automotrices.

Si bien el vehículo no mantenía encargo por robo, era utilizado presuntamente para facilitar el traslado de los motores desde el taller clandestino.

Las diligencias continúan con el objetivo de determinar la eventual participación de los detenidos en otros delitos vinculados al robo de vehículos y a la comercialización ilegal de sus componentes.

Asimismo, los investigadores buscan establecer la procedencia de los motores recuperados y la posible existencia de una red dedicada al desarme y venta de piezas robadas.