"Pásale balazo": El aterrador relato de madre víctima de un turbazo en Puente Alto

05 jun. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia vivió momentos de terror en la madrugada de este viernes en Puente Alto, cuando cuatro sujetos armados forzaron el ingreso a su hogar en calle Alcalde Manuel Muñoz, golpearon a la jefa de hogar y amenazaron con dispararle, todo frente a sus propias hijas.

La víctima contó cómo comenzó el violento episodio: "Nosotros estábamos durmiendo, sentimos unos golpes, con mi marido nos paramos inmediatamente para ver qué estaba pasando y él, al abrir la cortina, se da cuenta de que estaban los tipos pateando la puerta para poder entrar".

"Me golpearon, entraron con pistolas. A mis hijas y a mí nos tiraron al piso, nos apuntaron. Nos pedían dinero; dije que no tenía dinero. Como vieron que tenía un anillo de oro, me pidieron más joyas, oro, que les pasara oro. Yo les explicaba que no tenía para darles nada", agregó la mujer.

"Pásale balazo"

La situación escaló cuando uno de los delincuentes perdió la paciencia y otro le exigió que le disparara a la mujer. Ella lo narró así: "El que me apuntaba todo el rato (...) en un momento se enojó porque uno le dijo 'ya, no está cooperando, pásale balazo, pásale balazo'. Y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja y me pegó como en el cuello. Me pasaba la pistola todo el rato por la cara".

La víctima precisó que uno de los atacantes era joven, pero no menor de edad: "El que me tenía apuntada era chico, pero no menor de edad, yo creo que unos 20".

Gritaron para pedir ayuda, pero nadie salió

En medio del asalto, la familia intentó alertar a los vecinos para frenar el robo: "Nosotros nos quedamos en la puerta, afirmándola para que ellos no pudieran ingresar. Estábamos con mi hija, mi esposo, metiendo bullas, alertando a los vecinos para que pudieran salir a ayudarnos. No sé, pensábamos nosotros que si gritábamos, la gente iba a salir y ellos tal vez se iban a ir, pero no fue así; al contrario, a ellos no les importó nada".

El robo habría durado apenas minutos, pero las consecuencias fueron significativas: "Yo creo que no menos de cinco minutos. Lo peor es que se llevaron nuestra camioneta", relató la mujer. Los delincuentes huyeron tanto en el vehículo de la familia como en el propio.

La víctima también advirtió que la situación no es nueva en el sector: "Esto es algo recurrente que está sucediendo. Hace cinco meses, a mi vecina de al lado le hicieron lo mismo".

En cuanto a las hijas, la madre indicó que "mis hijas están mal, se las llevó mi hermana, están en shock".

La investigación del caso quedó a cargo de la PDI y hasta el momento no hay detenidos ni un avalúo definitivo de lo sustraído.

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