"Me pegaron con la pistola en la cabeza": El violento tour delictual que ocurrió en Ñuñoa

05 jun. 2026 - 07:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de entre cuatro y cinco sujetos protagonizó un tour delictual en la comuna de Ñuñoa durante la noche del jueves, en torno a las 20:00 y 21:00 horas.

La banda, que se movilizaba en una camioneta, habría intentado robar especies en distintos puntos del sector antes de abordar violentamente a un conductor que esperaba a su hijo en la vía pública.

"Me tiraron al suelo"

El hombre afectado por el actuar de los antisociales relató: "Estaba estacionado esperando a mi hijo. Aparece una camioneta por el costado, se bajan entre 4 o 5 personas que eran cabros chicos, empezaron a golpear el vidrio; yo no sabía por qué estaban golpeando".

"No lograron romper el vidrio del piloto. Por arriba también estaban empezando a golpea (...) Me desesperé un poco, traté de salir, choqué la camioneta de ellos con mi camioneta y ya veo la pistola con la que me están apuntando, y ahí abro la puerta y bajo. Al bajar, me tiraron al suelo y me pegaron con el canto de la pistola en la cabeza", agregó la víctima.

Robo frustrado y fuga en vehículo de reparto

Pese a la violencia del ataque, el robo de la camioneta fue finalmente frustrado. Según informó la policía, los mismos sujetos habrían intentado sustraer otras especies en cuadras previas al incidente, lo que configura un tour delictual que abarcó distintos puntos de la comuna.

Tras el fallido asalto, la banda habría interceptado un vehículo de reparto de comida rápida para darse a la fuga.

Los vecinos del sector alcanzaron a registrar parte de los hechos en video. Por su parte, la entidad policial correspondiente abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Ñuñoa.

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