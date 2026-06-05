Conductor queda en estado grave tras recibir más de 15 disparos cuando se encontraba dentro de su auto

05 jun. 2026 - 04:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento ataque armado sucedió durante la madrugada en la comuna de Colina, en el que un hombre adulto recibió al menos 15 disparos mientras estaba en su vehículo, un Hyundai Accent. Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

El hecho ocurrió en la calle Rebeca Olivares. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el afectado estaba dentro de su automóvil cuando desconocidos abrieron fuego.

Operado de urgencia

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital San José, donde tuvo que ser ingresado a pabellón por los disparos que recibió.

Respecto a su condición médica, el subcomisario Sebastián Rojas detalló que "la víctima está siendo operada por una herida torácica en el Hospital San José".

Uso de armas de alto calibre

La Policía de Investigaciones ya trabaja en el lugar buscando armar, reconstruir los hechos y dar con la dinámica del ataque. Sobre esto, el subcomisario Rojas comentó que "se están realizando diligencias para dar con la identidad de los involucrados y determinar cómo sucedieron los hechos".

De hecho, un punto clave de la investigación es el tipo de arma utilizada. Según comentó el subcomisario Rojas, la cantidad de disparos hace presumir a los investigadores que el tirador usó un arma automática o semiautomática.