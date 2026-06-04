Ocho carabineros son detenidos y desvinculados por irregularidades en procedimientos policiales en Atacama

04 jun. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó este jueves la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución en la región de Atacama, en el marco de una investigación desarrollada junto al Ministerio Público por presuntas irregularidades en procedimientos policiales.

¿Qué informó Carabineros?

A través de un comunicado, la Zona de Carabineros Atacama señaló que la indagatoria se originó a partir de controles internos realizados por la propia institución.

"El Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público inició un proceso investigativo, que se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales", indicó Carabineros.

La institución agregó que estas acciones forman parte de los mecanismos de control internos. Según señaló en el comunicado, "estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile".

Fiscalía confirma investigación vigente

Por su parte, la Fiscalía de Atacama confirmó que dirige una investigación penal relacionada con el caso y que actualmente se encuentra en desarrollo.

"La Fiscalía de Atacama confirma la dirección de la investigación de una causa penal actualmente vigente y con diligencias en curso en la que actualmente está trabajando la Unidad SAC", indicó el organismo persecutor.

La Fiscalía explicó además que, debido al estado de avance de las diligencias, se decretó reserva de la investigación.

"Tratándose de una causa desformalizada, con acciones investigativas en pleno desarrollo, la Fiscalía ha decretado la reserva de la investigación con el objetivo de no afectar la ejecución y el éxito de distintas tareas indagatorias ordenadas por esta Unidad Especializada", señaló.

Respecto de los antecedentes investigados, el Ministerio Público indicó que "los hechos indagados dicen relación con posibles actos constitutivos de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros".

Asimismo, precisó que las diligencias se desarrollan junto a personal especializado de la propia institución policial. Según detalló la Fiscalía, la investigación se realiza "junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional, de Carabineros de Chile".