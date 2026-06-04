De dos colores y sin bolsillos: Así es el nuevo uniforme para reos de alta seguridad en cárceles chilenas

04 jun. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Seguridad de Chile pretende dar un paso importante en la reestructuración del sistema penitenciario con la presentación de una medida inédita: un uniforme obligatorio para los reos de alta peligrosidad.

Esta iniciativa busca homologar los estándares de reclusión chilenos con los de las cárceles más seguras del mundo, poniendo un foco especial en los miembros de megabandas internacionales como el Tren de Aragua.

Un diseño pensado para la máxima seguridad

El nuevo traje carcelario no es una elección estética al azar, sino el resultado de un análisis técnico enfocado en la prevención de delitos intrapenitenciarios. La indumentaria destaca por una combinación de azul oscuro y naranjo, colores de alta visibilidad que facilitan la vigilancia visual inmediata de la Gendarmería.

Las prendas que componen esta nueva tenida oficial son:

Chaqueta: De color naranja brillante , con una franja superior en azul oscuro sobre los hombros y el pecho.

, con una franja superior en azul oscuro sobre los hombros y el pecho. Polera y Polar: Ambas capas internas mantienen el color naranja para asegurar que el reo sea identificable en todo momento, incluso si se quita la chaqueta .

. Pantalón: De un sobrio color azul oscuro, que completa el contraste con el torso.

El detalle clave es que todas las prendas tienen un corte completamente liso y carecen de bolsillos. Esta característica es fundamental, ya que elimina cualquier posibilidad de que los internos puedan esconder armas blancas, teléfonos celulares, drogas u otros objetos prohibidos entre los pliegues de la tela.

Así luce el uniforme

El foco en las bandas internacionales

La llegada de organizaciones criminales transnacionales obligó al Estado a endurecer las condiciones de reclusión. Los miembros del Tren de Aragua y otras facciones del crimen organizado que hoy cumplen prisión preventiva o condenas en los módulos de máxima seguridad serán los principales objetivos de esta medida.

El uso de este uniforme no solo rompe con las dinámicas de estatus y poder que los líderes criminales suelen ejercer mediante el uso de ropa de marcas exclusivas dentro de los penales, sino que también anula el sentido de identidad de la banda, forzándolos a someterse a un régimen de estricta disciplina.

El exfiscal Luis Toledo conversó con LUN y explicó que "al ponerles uniforme, los reos peligrosos pierden por completo el privilegio de exhibir su riqueza y marcas de estatus".

Asimismo, Rubén Pérez, director de Gendarmería, destacó que "esta es una medida que ya está operativa en el CP de Antofagasta y el CP del Biobío, proyectándose su implementación prontamente en otras unidades penales del país".

De acuerdo a lo anterior, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tiene pensado que de aquí a fin de año haya cinco penales en todo Chile cumpliendo con esta medida.

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