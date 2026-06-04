Hombre fue baleado en San Ramón tras supuesta "mexicana" en domicilio equivocado

04 jun. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre adulto de nacionalidad chilena resultó herido a bala al interior de su domicilio en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

El hecho se produjo durante la noche del miércoles pasado, cuando la víctima se encontraba en su hogar junto a su hermana. El afectado fue hospitalizado y se encuentra fuera de riesgo vital.

¿Cómo se desarrolló el ataque?

Según los antecedentes, la víctima y su hermana regresaban a su domicilio cuando fueron interceptadas por al menos tres sujetos armados.

El comisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, explicó que los atacantes ingresaron al inmueble: "La persona herida, junto a su hermana, al regresar a su domicilio, habrían sido intimidadas, al menos por tres sujetos con armas de fuego, quienes ingresan al domicilio y, tras un forcejeo, disparan a la persona herida", detalló la autoridad policial.

En el marco del ataque se habrían efectuado al menos dos disparos. "La información que tenemos de testigos, al menos se habrían producido dos disparos", precisó el comisario.

La principal línea de investigación apunta a que los atacantes habrían intentado realizar una "mexicana", es decir, un robo de droga, pero se habrían equivocado de domicilio.

Respecto a la víctima, la autoridad descartó por ahora vínculos con el mundo delictual: "Por lo pronto no hay antecedentes que lo vinculen", aunque precisó que esa posibilidad tampoco se descarta en el marco de la investigación.

Hasta el momento se desconoce si los sujetos llegaron a pie o en vehículo. "Se está intentando establecer si llegaban a pie o a bordo de algún vehículo", señaló el comisario. Los tres individuos se dieron a la fuga tras el ataque y su paradero es desconocido.

Por instrucciones del Ministerio Público, el caso quedó a cargo de la BH, que trabaja en el empadronamiento de testigos y el levantamiento de registros de cámaras de seguridad del sector. "Se está trabajando en el empadronamiento de testigos, el levantamiento de cámaras, lo que eventualmente va a permitir determinar la dinámica del hecho", concluyó el Comisario Quera.

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