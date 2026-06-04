Violento portonazo en Macul: Víctima relata que fue atropellada por delincuentes tras el robo de su automóvil

04 jun. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un violento portonazo mientras llegaba a su domicilio en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió en horas de la noche de este jueves cuando regresaba del trabajo y fue interceptada por un grupo de delincuentes armados que, además de robar su vehículo, ingresaron a su vivienda y sustrajeron diversas especies.

Carol, la víctima, relató que todo ocurrió cuando estaba ingresando a su casa y notó que una puerta interior se encontraba abierta, situación que le pareció extraña.

“Venía llegando del trabajo, abrí el portón y veo que está una puerta interior media abierta, y me llamó la atención porque esa siempre queda cerrada. Ahí salen tres tipos con pistola, me amenazaron, me dijeron, bájate del auto, si no te vamos a disparar”, contó.

Delincuentes la atropellaron al escapar

La mujer explicó que, producto del impacto emocional del momento, se lanzó al suelo, instante en que los delincuentes huyeron a gran velocidad con su vehículo.

“Yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar. Entonces, ahí donde estaba en el suelo, pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y salieron tan rápido que chocaron el auto en el poste que está aquí afuera”, relató.

Según su testimonio, los antisociales tuvieron dificultades para maniobrar tras el choque, pero finalmente lograron escapar. Además, indicó que un segundo vehículo utilizado por la banda permaneció algunos momentos en el lugar.

“Yo no pude salir al tiro porque me dio miedo que fuera a disparar. Y una vez que se fue, yo ahí pedí ayuda a los vecinos, pero se llevaron todo, o sea, la llave de la casa, teléfono, computador, mi cartera, o sea, todo se venía del trabajo”, señaló.

También robaron especies desde el interior de la vivienda

La víctima aseguró que los delincuentes no solo se llevaron las pertenencias que mantenía en el automóvil, sino que además registraron distintas dependencias del inmueble.

“Mi pieza está toda desordenada, la pieza de mi hijo también, se llevaron cosas. Menos mal que a los perritos y a los gatitos no les pasó nada, pero sí, adentro de mi pieza está todo revuelto”, explicó.

Respecto de los responsables, indicó que actuaron a rostro descubierto y que aparentaban ser muy jóvenes.

“A rostro descubierto, eran cabros chicos, no tienen que haber tenido más de 20 años. Uno andaba con gorro, pero así fue todo, tan invasivo, y como estaba oscuro, entonces difícil identificar”, sostuvo.

Cree que pudo haber sido vigilada

Carol planteó además la posibilidad de que los delincuentes hubiesen estudiado previamente sus movimientos para concretar el robo.

“Es como probable que a lo mejor estaban observando hace días, porque como para saber justo a la hora que yo llego y estar adentro es como raro, porque si no se hubiesen ido antes”, concluyó.