Carabineros desbarató desarmaduría ilegal en Santiago: Incautaron piezas de tres autos robados y detuvieron a tres personas

05 jun. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía un local dedicado a la compra y venta de repuestos de vehículos en calle Arturo Prat, en la comuna de Santiago, escondía algo muy distinto: piezas y partes de automóviles que habían sido robados, algunos con denuncias que datan de hace casi una década.

Así lo determinó personal del Departamento SEBV de Carabineros, que llegó hasta el lugar en el marco de las fiscalizaciones al mercado secundario contempladas en el Plan ANEN 4.0. Tras una inspección al interior del local, los uniformados detectaron diversas piezas que correspondían a vehículos con encargo vigente por robo.

El capitán Luis Jara, del departamento SEBV, explicó en detalle lo que encontraron: "En el lugar se fiscaliza un local comercial que se dedicaba a la compra y venta de distintas partes de piezas de vehículos, sorprendiendo en su interior dos portalones y una puerta con encargo vigente, unas por robos de vehículo motorizado y las otras por robo con intimidación de vehículo motorizado".

Tres detenidos, dos con órdenes vigentes

El procedimiento terminó con la detención de tres personas. El capitán Jara precisó que "se detiene al administrador de este local, siendo puesto a disposición del tribunal correspondiente. De la misma forma, se logró la detención de dos varones adultos, quienes mantenían órdenes de detención vigentes".

Uno de los imputados quedó formalizado por el delito de receptación, mientras que los otros dos fueron detenidos en cumplimiento de sus respectivas órdenes judiciales pendientes.

Los peritajes realizados por personal especializado de Carabineros permitieron establecer que las piezas incautadas pertenecían a tres vehículos distintos: uno con denuncia por robo del año 2021 y dos con denuncias del año 2017. Todas las especies fueron incautadas y los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para las instrucciones que correspondan.

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