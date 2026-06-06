Colisión múltiple deja a una mujer lesionada en San Joaquín: Principal implicado huyó del lugar

06 jun. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana, cerca de las 07:30 horas, ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de calle Capitán Prat con avenida Vicuña Mackenna, en la comuna de San Joaquín.

Tres vehículos que esperaban el semáforo para avanzar con luz verde fueron impactados por una camioneta, cuyo conductor huyó del lugar.

Uno de los autos recibió el mayor daño y una mujer fue trasladada de manera preventiva a un centro asistencial, aunque no presentó lesiones aparentes.

Personal de la 50.ª comisaría y la SIP están investigando el caso y revisando cámaras de seguridad para localizar al responsable.

El mayor de Carabineros, Óscar Yantén, señaló sobre el hecho que “se trata de una colisión múltiple. De acuerdo a información preliminar, una camioneta provocó este accidente. Ese vehículo impactó a tres autos y el chofer huyó del lugar... Se trabaja ahora para dar con el paradero de ese conductor”.

El tránsito en dirección sur fue cortado temporalmente para facilitar las diligencias y el retiro de los vehículos involucrados.