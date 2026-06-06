Carabineros disparó a delincuentes tras intento de atropello: Detienen en Paine a dos sujetos que robaron camión con huevos

06 jun. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos sujetos que sustrajeron un camión que transportaba huevos y otros elementos, tras asaltar al chofer.

En el procedimiento, que culminó en el peaje de Champa, los uniformados usaron sus armas de servicio, luego de que los maleantes trataran de atropellarlos en un control programado.

“Usaron sus armas de servicios”

El mayor Víctor Jeréz, Comisario 15.ª Comisaría Buin, dio la vocería oficial del caso, explicando que “un camión fue robado en San Bernardo. Se activaron los protocolos correspondientes y nos informaron que dicho vehículo transitaba por Ruta 5”.

Acto seguido, añadió que “se le siguió y el personal de servicio de Paine trató de hacerles un control programado en el peaje Champa. Al hacer señal para que se detuviera el conductor, este intentó atropellar a personal de servicio, mientras que Carabineros respondió haciendo uso de su arma de servicio”.

Prosiguió señalando que “el camión avanzó 500 metros, chocó y carabinero detuvo a un primer sujeto. Luego se detiene al otro tras una búsqueda por el sector”.

Consultado por los involucrados en el robo, expuso que “son dos sujetos chilenos, ambos adultos y con antecedentes penales”.