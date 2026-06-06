Denuncian ola de robos en Puente Alto: Junta de vecinos acusa turbazos, portonazos, encerronas y robos en viviendas habitadas

06 jun. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Tocornal, en la comuna de Puente Alto, denunciaron una ola de delitos que afectan al barrio desde hace varios meses y que, según aseguran, se han intensificado desde marzo de este año.

Los residentes afirman que han sido víctimas de turbazos, portonazos, encerronas y robos en viviendas habitadas, situación que mantiene en alerta a la comunidad. De acuerdo con los vecinos, cerca de 14 casas han resultado afectadas por distintos hechos delictuales en el sector.

Rubí Orellana, presidenta de la junta de vecinos, señaló que los habitantes se encuentran cansados de la inseguridad y cuestionó la respuesta de las autoridades ante los reiterados delitos.

"Estamos cansados de todos los turbazos, portonazos y robos en las casas habitación. Llamamos a Carabineros y muchas veces no contestan o no llegan", afirmó.

Según relatan los vecinos, la cercanía del sector con la Autopista Acceso Sur facilita la huida de los delincuentes tras cometer los ilícitos. Además, aseguran que a través de registros de cámaras de seguridad han observado que varios de los involucrados serían menores de edad.

Uno de los hechos más graves ocurrió durante los últimos días, cuando un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda habitada por una familia. De acuerdo con el relato de los residentes, los sujetos cortaron el suministro eléctrico, forzaron los accesos e ingresaron al inmueble.

"Amenazaron con armas a la dueña de casa y a sus hijas. Le robaron hasta el vehículo. Fue terrible lo que pasó", relató Orellana.

Los habitantes también denunciaron asaltos a peatones, robos de vehículos y otros delitos ocurridos tanto de día como de noche. Entre ellos, mencionaron el caso de un adulto mayor que habría sido abordado al descender de un colectivo, golpeado y despojado de sus pertenencias.

Vecinos exigen mayor presencia policial

La representante de los vecinos menciona que “todas las noches se meten a robar acá y no hay nada, ninguna seguridad de nadie” y que seguridad pública “no tiene mucho que hacer porque ellos no tienen el poder ni el control”.

Los vecinos sostienen que han realizado las denuncias correspondientes y participado en reuniones con autoridades municipales y policiales para abordar la situación. Sin embargo, consideran que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes.

En ese contexto, solicitaron una mayor presencia de Carabineros en el sector y plantearon la necesidad de contar con un punto fijo de vigilancia en una plaza que, según indican, se ha transformado en un foco de hechos delictuales.