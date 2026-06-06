Desbordes anuncia acciones tras incidente entre funcionarios municipales y carabineros

06 jun. 2026 - 22:43 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que el municipio solicitará una investigación a Carabineros por el procedimiento que derivó en un enfrentamiento entre funcionarios de seguridad municipal y efectivos policiales durante una fiscalización realizada esta semana en el centro de la capital.

La autoridad comunal aseguró que el municipio cuenta con antecedentes e imágenes sobre lo ocurrido y que estos serán puestos a disposición del general director de Carabineros para esclarecer el desarrollo del operativo.

Desbordes recalcó que el episodio no modifica la relación de trabajo que mantiene el municipio con la institución policial y afirmó que "estamos trabajando siempre con Carabineros de Chile como aliados, como amigos, como socios (...) Por eso lo ocurrido esta semana es un hecho completamente aislado que no afecta la relación del municipio con Carabineros".

No obstante, sostuvo que existen elementos que justifican una revisión del procedimiento y señaló que "tenemos nuestro punto de vista respecto de este procedimiento y vamos a poner todos los antecedentes en conocimiento del señor general director para pedirle que realice una investigación".

El alcalde explicó que, según los registros recopilados por el municipio, el funcionario policial involucrado habría interrumpido un operativo de control al comercio ambulante, impidiendo que este continuara con normalidad.

Asimismo, manifestó que "no me parece correcto. Tenemos información que esperamos se investigue, mucha más de la que estoy mencionando".

En la misma línea, aseguró que el carabinero "extralimitó en sus atribuciones" al intentar detener al funcionario municipal que participaba en la fiscalización, argumentando que la denuncia realizada por una comerciante ambulante no justificaba esa actuación.

Finalmente, Desbordes informó que el municipio ya entregó antecedentes al Ministerio Público respecto de la negativa del funcionario municipal a someterse al control de identidad y anunció que, en adelante, el personal de seguridad comunal portará una identificación con un código único. Según explicó, "todo nuestro personal en adelante va a llevar una identificación con un código que va a permitir que cualquier ciudadano, si tiene algo que reclamar o felicitar a uno de nuestros funcionarios, lo haga con ese código".