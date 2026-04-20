Agresión a ministra Lincolao: Video muestra el momento de la detención de los sospechosos en operativo de la PDI

20 abr. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de tres sujetos presuntamente implicados en el violento ataque sufrido por la ministra de Ciencia Ximena Lincolao, ocurrido el pasado 8 de abril en las dependencias de la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia.

El operativo quedó registrado en un impactante video que m uestra el preciso instante en que personal policial actúa en terreno, desplegándose de manera coordinada para dar con el paradero de los sospechosos.

El registro de la detención

En el video de la PDI, se observa el trabajo de inteligencia y la entrada de los efectivos para arrestar a los individuos: dos hombres y una mujer, todos estudiantes de la UACh de las carreras de Antropología, Bioquímica e Historia.

El material permite ver la eficacia del operativo, donde los agentes identifican y custodian a los imputados, quienes habrían tenido una participación directa en los incidentes donde la secretaria de Estado fue agredida con empujones, insultos y lanzamientos de objetos contundentes.

Para lograr estos arrestos, fueron fundamentales los registros de cámaras de seguridad y videos captados por testigos el día de la agresión. La PDI utilizó el análisis de fotogramas para individualizar a los rostros que lideraron la "funa" que mantuvo a la ministra retenida por casi tres horas.

Escenario Judicial

Tras la detención registrada en video, los tres jóvenes pasarán este lunes a su respectiva audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Valdivia. El Ministerio de Seguridad, que ya presentó una querella criminal por atentado contra la autoridad, ha solicitado las medidas cautelares más gravosas.

Este operativo marca un hito en la investigación, enviando una señal clara sobre la persecución de actos de violencia contra autoridades públicas. Las autoridades no descartan que, tras el análisis de nuevas pruebas, se produzcan más detenciones en los próximos días.

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