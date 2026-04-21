Hombre muere tras violenta discusión en taller de Cerro Navia: dueño disparó y quedó detenido

21 abr. 2026 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial se registró en la comuna de Cerro Navia, luego de que se reportara un fallecido por impacto balístico en las afueras de un taller mecánico de la comuna.

El hecho se registró cerca de las 15:50 horas en calle Salvador Gutiérrez, cuando un hombre de nacionalidad colombiana falleció tras recibir un disparo por parte del dueño del establecimiento en medio de una discusión.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo a los antecedentes, el sujeto llegó inicialmente al lugar donde sostuvo un altercado con el dueño del taller, instancia en la que también habría insultado a su grupo familiar. Tras ese episodio, se retiró del recinto.

Minutos más tarde, regresó portando un fierro con el que amenazó al propietario del taller y a sus ocupantes. En ese momento, el dueño extrajo una escopeta y efectuó un disparo que impactó al hombre a la altura del estómago, provocándole la muerte.

El disparo se produjo al interior del taller mecánico. Posteriormente, el personal de salud del SAPU constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

El dueño del taller fue detenido tras lo ocurrido, mientras se desarrollan diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre los puntos que se investigan se encuentra si el arma utilizada estaba inscrita y si la acción podría enmarcarse en un caso de legítima defensa.

Fiscal Adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Luis Contarlo, entregó más detalles del hecho: "La información preliminar que mantenemos es que este sujeto habría seguido a la hija de la persona que en este momento se encuentra detenida. Este habría ingresado al local, al taller mecánico, y adentro se habría producido una discusión, una pelea con las personas que trabajan y, en ese contexto, se habría producido un disparo efectuado por el dueño del establecimiento que le habría ocasionado la muerte al sujeto".

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