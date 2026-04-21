Buscan a adolescente en Viña del Mar: Salió de su casa a tomar micro y se le perdió el rastro hace una semana

21 abr. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía dio a conocer que mantiene en curso la investigación por la desaparición de Francisca Arévalo, adolescente de 17 años cuyo rastro se perdió hace una semana luego de salir de su domicilio en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

La joven desapareció el 14 de abril, cuando supuestamente iba rumbo a Valparaíso, y en la misma jornada se hizo la denuncia por presunta desgracia. Actualmente, las diligencias están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Salió con una mochila rumbo a Valparaíso

Francisca fue vista por última vez cuando salió de su casa con una mochila con ropa y se dirigió hacia el Troncal Urbano para tomar una micro rumbo a Valparaíso.

Sandra Rivera, abuela de la adolescente, explicó que "el año pasado, ella llegó a mi casa (en Quilpué) porque la mamá la había echado porque había quedado embarazada", relató a Radio Bío Bío.

Sin embargo, en febrero la adolescente decidió dejar la casa e irse a vivir a la casa de una amiga tras manifestar que había sufrido situaciones de descuido por parte de su familia. Incluso, la madre de su amiga hizo una denuncia, asumió su cuidado y la cambió de colegio.

De acuerdo al relato de la abuela, su nieta quería salir con amigos el día en que desapareció, pero su cuidadora no le dio permiso. En ese contexto, la adolescente decidió salir del domicilio sin autorización para tomar una micro hacia la ciudad puerto, aunque se desconoce si finalmente la tomó.

Búsqueda sigue en desarrollo

Desde el Ministerio Público señalaron que la investigación sigue en curso e incluye revisión de cámaras de seguridad, rastreos y levantamiento de antecedentes para esclarecer lo ocurrido.

La familia además difundió sus características físicas para facilitar su ubicación: Francisca mide cerca de 1,60 metros, es de contextura robusta, tez morena, ojos cafés y pelo largo negro.