Roban $750 mil y balean a hombre en persa ubicado en Estación Central

21 abr. 2026 - 23:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, un hombre fue víctima de un robo con intimidación en las inmediaciones del Centro Comercial Persa Estación, en Estación Central. El ataque terminó con el afectado herido de bala en ambas piernas, luego de ser abordado por dos sujetos mientras se disponía a comprar un fardo de ropa.

¿Qué dijeron desde la PDI?

Según los antecedentes policiales, los delincuentes obligaron a la víctima a ingresar a la parte trasera del recinto ubicado en plena Alameda, donde lo intimidaron con un arma de fuego.

El inspector Luis Hermosilla, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, detalló que "una vez en la zona posterior, lo intimidan con un arma de fuego, iniciándose un forcejeo, y a raíz de este, uno de los sujetos efectúa un disparo lesionando a la víctima y logrando la sustracción de $750 mil".

El ataque dejó al hombre con lesiones en ambas piernas, incluyendo una fractura grave, aunque sin riesgo vital. Fue trasladado al Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central), donde recibió atención médica.

Las autoridades informaron que el herido mantenía antecedentes policiales por lesiones menos graves y daños simples, lo que también será considerado en la investigación.

Personal de la PDI acudió al hospital para tomar declaración al afectado y luego se trasladó al sitio del suceso, con la finalidad de realizar una inspección visual, empadronar a testigos y revisar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

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