Detienen a hombre acusado de matar a su madre y su padre en San Antonio

22 abr. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, tras ser acusado de dar muerte a su madre y su padre al interior de una vivienda en el sector de Llolleo Alto.

El caso quedó al descubierto luego de un procedimiento policial que permitió encontrar a ambas víctimas sin vida dentro del domicilio, dando inicio a una investigación por un doble parricidio.

Hallazgo al interior del domicilio

Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron las primeras diligencias tras la instrucción del Ministerio Público.

En ese contexto, el comisario Pablo Alegría Guerrero indicó que “por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada Homicidios San Antonio concurrieron hasta el sector de Llolleo Alto, con el fin de efectuar la investigación por el delito de parricidio ocurrido al interior de una vivienda”.

Respecto de las condiciones en que fueron hallados, el comisario señaló que “efectuado el trabajo en el sitio de suceso, se encontraron dos personas fallecidas, de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento del pleno policial, presentaban diferentes lesiones por arma cortante, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones”.

Relación entre el imputado y las víctimas

Con el avance de las diligencias, se logró establecer la identidad del presunto autor de los hechos y su vínculo con las víctimas.

En esa línea, Alegría explicó que “se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre”.

Diligencias en desarrolloo.

El comisario agregó que “se están realizando las diligencias investigativas pertinentes para levantar todos los medios probatorios, siendo esta persona puesta a disposición del juzgado de garantía para su control de detención”.

El caso se mantiene en desarrollo, con peritajes y levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, en un hecho que generó impacto en el sector donde ocurrieron los hechos.