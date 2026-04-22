Robo en vivienda en San Miguel: Delincuentes maniataron a familia y escaparon en su auto

22 abr. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo afectó a una familia en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su vivienda mientras los moradores se encontraban descansando.

El robo

El hecho se registró durante la madrugada en calle Fernando Lazcano, donde los desconocidos irrumpieron en el inmueble y comenzaron a amedrentar a quienes se encontraban en su interior.

Según los primeros antecedentes, los ocupantes de la vivienda fueron maniatados por los delincuentes, quienes recorrieron el lugar y sustrajeron diversas especies.

De acuerdo con las primeras diligencias, el monto de lo sustraído fue avaluado en cerca de 25 millones de pesos, cifra que podría variar a medida que avance la investigación.

Huida y daños en la vivienda

Para concretar la huida, los sujetos utilizaron un vehículo perteneciente a la familia, en el que escaparon tras el robo.

En el lugar quedaron evidentes daños en la estructura de acceso, ya que el cerco de la vivienda fue derribado. El portón resultó completamente desprendido, lo que habría facilitado la salida rápida de los involucrados.

Diligencias en el lugar

Durante la mañana, personal de la Policía de Investigaciones se trasladó hasta el inmueble para realizar peritajes. La Brigada Investigadora de Robos quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

En el lugar se realizaron levantamientos de evidencia y revisión del entorno para reconstruir la dinámica del delito.

Registros de cámaras en el sector

Si bien la vivienda no contaba con cámaras de seguridad, en las cercanías existen locales comerciales que podrían aportar registros clave.

Al menos tres establecimientos ubicados frente al domicilio mantienen cámaras que apuntan hacia la zona del inmueble, por lo que su revisión podría permitir establecer el momento exacto del robo y la ruta de escape utilizada por los involucrados.