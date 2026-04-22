Video muestra momento exacto del secuestro de empresario de 84 años en San Miguel

22 abr. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un empresario de 84 años, identificado como Jorge Vera, fue presuntamente secuestrado durante la tarde del martes en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, justo cuando estaba próximo a llegar a su domicilio.

El hecho quedó registrado íntegramente en una cámara de seguridad y el caso ya es investigado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

Lo que muestra el video

Las imágenes difundidas en Mucho Gusto muestran el momento en que tres vehículos —uno rojo, uno negro y uno gris— interceptaron la camioneta del empresario, en un operativo que daría cuenta de una acción coordinada y planificada.

En el registro se observa cómo los sujetos se bajaron, intimidaron al hombre, lo habrían golpeado y finalmente lo sacaron de su camioneta y lo subieron a uno de los autos.

El celular del empresario quedó abandonado dentro de su vehículo, por lo que se presume que no fue un robo, y ya fue periciado por la PDI en busca de antecedentes útiles para la investigación.

Testigos y vecinos del sector, de calle Ricardo Morales, indicaron que los ocupantes de los autos aparentaban ser muy jóvenes, posiblemente menores de edad.

El auto apareció, él no

Posteriormente, el vehículo del empresario apareció a tan solo 250 metros del lugar del secuestro, en calle Magdalena Vicuña con San Ignacio de Loyola, paralela a donde ocurrieron los hechos.

Fue la propia familia del empresario —dedicado al rubro ferretero y de la construcción, y vecino de la comuna— quien decidió hacer pública la situación para agilizar las diligencias, luego de acusar demora en la respuesta policial durante las primeras horas.

"No hubo un portonazo, no le robaron el celular; ellos solo se lo llevaron a él. Esto es netamente un secuestro", afirmó Paola Torres, familiar de la víctima.

Empresario es insulinodependiente

Lo que más preocupa a la familia, además de la incertidumbre sobre su paradero, es que Vera es insulinodependiente y requiere su dosis médica cada 6 horas.

Además, hasta la mañana del miércoles, no se había registrado ningún contacto para negociación ni llamadas extorsivas de parte de sus captores, lo que mantiene la investigación sin una línea clara sobre las motivaciones del secuestro.

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