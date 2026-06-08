Bono por hijo: ¿En qué casos puede ser parte de la herencia?

08 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Cuando una persona fallece, comienzan las dudas sobre qué bienes, dineros o beneficios pueden formar parte de una herencia. Entre cuentas, pensiones y ahorros, hay un aporte estatal que suele pasar desapercibido: el Bono por Hijo. Aunque muchas personas creen que este beneficio termina junto a la pensión, en ciertos casos sí puede quedar para la familia.

La diferencia está en un detalle que puede parecer menor, pero que cambia completamente el escenario: la edad de la beneficiaria y la forma en que recibió el aporte.

El caso en que el Bono por Hijo puede formar parte de una herencia

Según ChileAtiende, el Bono por Hijo sí puede ser heredado cuando la beneficiaria estaba afiliada a una AFP y ya había cumplido 65 años.

El Bono por Hijo no puede quedar para familiares cuando la mujer comenzó a recibir el beneficio tras acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Qué es el Bono por Hijo y quiénes pueden acceder

El Bono por Hijo es un beneficio estatal dirigido a mujeres de 65 años o más y busca aumentar el monto de la pensión por cada hijo nacido vivo o adoptado.

El aporte puede solicitarse en distintos escenarios previsionales. Pueden acceder, por ejemplo, mujeres afiliadas a una AFP que comenzaron a pensionarse desde el 1 de julio de 2009, beneficiarias de la PGU o personas que reciben pensiones de sobrevivencia.

El monto del beneficio se calcula sobre el equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija. Además, una vez otorgado, el Bono por Hijo es irrevocable, es decir, no se puede renunciar a él.

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