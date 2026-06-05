Bono por Hijo: Revisa cómo se calcula el monto a entregar

05 jun. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono por Hijo es uno de los beneficios más importantes dirigidos a las mujeres en Chile. Administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de la red ChileAtiende, este aporte previsional tiene como objetivo principal incrementar el monto de la pensión de la madre por cada hijo nacido vivo o adoptado.

A diferencia de otros subsidios estatales, este dinero no se entrega al momento del nacimiento del menor ni se paga en una sola cuota en efectivo. En su lugar, el monto se deposita directamente en el fondo previsional de la mujer para complementar su pensión mensual una vez que cumple la edad legal de jubilación.

La fórmula base para el cálculo

El monto que el Estado asigna por cada hijo equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (calculado sobre la base de la remuneración fijada para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años).

Para determinar el valor exacto del ingreso mínimo que se debe utilizar en la ecuación, el sistema divide a los beneficiarios en dos grandes grupos según la fecha de nacimiento del hijo o hija:

Hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009

Para estos casos, la ley establece que se debe aplicar el ingreso mínimo que estaba vigente en el mes de julio de 2009. En dicha fecha, el sueldo mínimo en Chile era de $165.000. Por lo tanto, el cálculo base congelado para estos hijos es el 10% de (18 x $165.000), lo que resulta en un monto fijo inicial de $297.000 por hijo.

Hijos nacidos después del 1 de julio de 2009

En esta situación, el ingreso mínimo que se utiliza para el cálculo corresponde exactamente al monto que estaba vigente durante el mes del nacimiento del hijo. Al igual que en el caso anterior, se toma el 10% de 18 de esos sueldos mínimos de la época.

El factor clave: la rentabilidad acumulada

Un error común es pensar que una madre de un hijo nacido antes de 2009 recibirá únicamente $297.000 divididos en su pensión. La realidad es que el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad desde el momento del nacimiento del hijo (o desde el 1 de julio de 2009 si nació antes de esa fecha) hasta que la madre cumple los 65 años de edad, que es el momento en que puede solicitar el beneficio.

Esta rentabilidad acumulada es equivalente a la rentabilidad nominal anual promedio que registra el Fondo C del sistema de multifondos de las AFP.

Debido a esto, el monto final que se incorpora a la jubilación de la mujer suele ser significativamente más alto que el valor base, ya que el dinero pasa años ganando intereses dentro del sistema previsional antes de empezar a pagarse. Por esta misma razón, el monto total es variable y único para cada mujer, ya que depende directamente de:

El número de hijos que haya tenido.

Las fechas exactas de nacimiento.

Los años que el dinero acumuló rentabilidad previsional.

Consideraciones especiales en el pago

Una vez que la madre cumple 65 años y su solicitud es aprobada, el fondo acumulado por el Bono por Hijo se calcula y se distribuye bajo una modalidad similar a la de una renta vitalicia simple, traduciéndose en una bonificación mensual que incrementa su pensión o se suma a beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Hijos fallecidos o adoptados

Si un hijo fallece después de nacer, se contabiliza de igual manera para el cálculo del beneficio. Asimismo, en el caso de los hijos adoptados, el derecho se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Ajuste del monto mínimo de retiro

Si el monto mensual resultante es muy bajo, las beneficiarias pueden ir a una sucursal de ChileAtiende y solicitar un ajuste. El pago se fijará en 3 Unidades de Fomento (UF) mensuales y se repetirá hasta que los fondos del bono se agoten.

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