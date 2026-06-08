Kast llama al Senado a aprobar proyecto de Reconstrucción Nacional: "La ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión"

08 jun. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast realizó este lunes un nuevo llamado al Senado para que apruebe el proyecto de Reconstrucción Nacional, que esta semana enfrenta una etapa decisiva en su tramitación legislativa.

Desde la región de Arica, donde desarrolla una gira por el norte del país, el Mandatario defendió la propuesta y aseguró que busca generar más inversión, empleo y crecimiento económico.

Llamado al Senado

En entrevista con Radio Cappissima, Kast sostuvo que el proyecto contempla modificaciones relevantes que, a su juicio, son necesarias para revertir los problemas que enfrenta actualmente el mercado laboral.

"Necesitamos el acuerdo de todos y hay un llamado a los parlamentarios que esta semana van a tener que votar en el Senado el plan de Reconstrucción, que es un proyecto grande que modifica normas tributarias relevantes, pero que son absolutamente necesarias para que haya inversiones y haya trabajo", afirmó.

El Presidente señaló que Chile arrastra las consecuencias de distintas reformas impulsadas durante la última década y que, según su visión, no lograron los resultados esperados en materia económica.

"El desafío que tienen en estos días los senadores es si aprueban o no la idea de legislar. Después tendrán que votar artículo por artículo, pero nosotros el llamado que hacemos es que se apruebe la idea de legislar", añadió.

"La ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión"

Asimismo, destacó que la propuesta forma parte del programa con el que llegó a La Moneda y pidió a los parlamentarios considerar el respaldo ciudadano que obtuvo en las urnas.

"La gente confió en esa propuesta y esperamos que los parlamentarios, más allá de si piensan igual o no a nosotros, reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión y sobre todo en cambios de seguridad, que es lo que estamos abarcando, y en tema de trabajo y empleo", señaló.

Semana clave en el Senado

La megarreforma de Reconstrucción Nacional continuará siendo revisada durante esta semana en la Comisión de Hacienda del Senado, donde expertos, exautoridades y representantes de distintos sectores expondrán sobre los alcances de la iniciativa.

El proyecto es considerado una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo y busca impulsar medidas orientadas a fortalecer la inversión, fomentar la creación de empleo y acelerar el crecimiento económico.

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