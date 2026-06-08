Trump arremete contra periodista y abandona entrevista enfurecido: "Deberías poner en orden tu prensa"

08 jun. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo capítulo de alta tensión involucró a Donald Trump. Esta vez, ocurrió en la grabación del emblemático programa "Meet the Press" de la cadena NBC. El presidente de Estados Unidos interrumpió abruptamente la conversación, se quitó el micrófono y abandonó el set tras enfurecerse ante las preguntas de la presentadora Kristen Welker.

El altercado comenzó cuando Welker cuestionó a Trump sobre sus recurrentes denuncias de fraude electoral, específicamente en torno a los recientes procesos electorales en California.

La molestia de Trump

Cuando le preguntó directamente si tenía pruebas para respaldar esas afirmaciones, el mandatario, molesto, arremetió contra la periodista y las principales cadenas de televisión.

"Somos como un país del tercer mundo. Tus elecciones son corruptas, tú eres corrupta, y también NBC, CBS y CNN son cadenas corruptas y unilaterales", lanzó Trump antes de decidir que el encuentro había terminado. "Vamos a dejarlo porque ya ha tenido suficiente", sentenció.

Una tensa discusión bajo la lluvia

A pesar de los intentos de Welker por mantener el orden y continuar con el cuestionario, Trump se negó a escuchar. La periodista le recordó el enorme esfuerzo logístico del equipo para concretar el encuentro: "Señor presidente, por favor, viajé hasta Wisconsin".

La respuesta de Trump no tardó en llegar, justificando su salida por las condiciones climáticas y la naturaleza de las preguntas: "Lo sé. He estado bajo la lluvia contigo y te he dado suficiente tiempo. Deberías poner en orden tu prensa. ¿Sabes qué? Un país nunca puede ser grande con una prensa deshonesta". Acto seguido, se puso en pie y dejó el lugar.

Este tenso abandono es un eslabón más en el largo historial de desencuentros entre el líder republicano y la prensa.

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