Gustavo Petro arremete contra aliados de EEUU en Colombia y los acusa de ser "genocidas y narcotraficantes"

04 jun. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra los aliados de Estados Unidos en su país, luego del respaldo entregado por el mandatario estadounidense Donald Trump al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella de cara al balotaje presidencial.

En una entrevista concedida a la AFP en la Casa de Nariño, en Bogotá, el mandatario colombiano cuestionó el apoyo de Washington al abogado y empresario, quien lideró sorpresivamente la primera vuelta electoral del pasado domingo por delante del candidato oficialista, el senador Iván Cepeda.

Petro sostuvo que los “aliados” del gobierno estadounidense en Colombia “vienen de la gobernanza narco paramilitar” y lanzó una severa acusación contra sectores de la derecha.

“Son genocidas y narcotraficantes”. “Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico están ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen”, afirmó el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Respaldo de Trump remece la campaña presidencial

El martes, Donald Trump entregó públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

El candidato opositor, que se declara admirador del mandatario estadounidense, aseguró tras recibir el respaldo que buscará relacionarse con Washington “como nunca antes” si llega a la Presidencia.

Desde la izquierda colombiana, De la Espriella ha sido acusado de representar lo que califican como un “fascismo mafioso”.

El abogado de 47 años ha construido una importante fortuna tras años de ejercer como defensor de figuras vinculadas al paramilitarismo, narcotraficantes, estafadores y reconocidas estrellas del fútbol.

Relación entre Petro y Trump sigue marcada por tensiones

La histórica relación entre Estados Unidos y Colombia ha atravesado diversos episodios de tensión durante el gobierno de Gustavo Petro, quien ha protagonizado múltiples enfrentamientos con Donald Trump a través de redes sociales.

En ese contexto, Trump llegó a calificar a Petro como un “líder del narcotráfico” y le impuso sanciones financieras en medio del recrudecimiento de la violencia en Colombia, considerado el principal productor mundial de cocaína.

Frente a esas acusaciones, Petro reiteró que, a su juicio, es la derecha colombiana la que “siempre ha estado vinculada al narcotráfico”.