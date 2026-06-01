Elecciones en Colombia: De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta tras una polarizada votación

01 jun. 2026 - 05:08 hrs.

Las encuestas fallaron y los matices desaparecieron. Colombia vivió una jornada electoral histórica y de máxima tensión que terminó por quebrar el mapa político en dos polos absolutamente opuestos. Con la totalidad de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional, el polémico abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador oficialista de izquierda Iván Cepeda se convirtieron en las cartas definitivas que se medirán en la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El resultado final consolidó el avance de la derecha más dura y encendió las alarmas en el oficialismo tras una campaña fuertemente cruzada por la peor ola de violencia civil y atentados en una década.

Los números de un país polarizado

El conteo oficial ratificó la victoria en primera vuelta de De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria. El polémico abogado, quien ha manifestado públicamente su admiración por figuras como Donald Trump, acumuló el 43,7% de los respaldos, superando los 10,2 millones de sufragios.

Pisándole los talones quedó el filósofo Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico del actual presidente Gustavo Petro, quien alcanzó el 40,9% (poco más de 9,6 millones de votos). Con una distancia real de apenas 643 mil votos entre ambas opciones, con esto el panorama queda abierto para cualquiera, obligando a los dos comandos a salir a buscar los votantes más moderados.

El colapso de la moderación

La gran sorpresa y derrota de la jornada se la llevó la derecha tradicional. Paloma Valencia, la candidata apadrinada por el expresidente Álvaro Uribe, sufrió un desplome histórico al quedarse con un marginal 6,9% de las preferencias, una cifra drásticamente menor al 15% que proyectaban las encuestas previas. Tras conocerse el fracaso electoral, Valencia anunció de inmediato su respaldo a De la Espriella para hacer frente común contra la izquierda.

Por su parte, el centro político no logró despegar. Las cartas moderadas de Sergio Fajardo (4,2%) y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López (0,9%), sumaron una votación simbólica, demostrando que el electorado colombiano optó por eliminar los matices y refugiarse en las posturas más extremas.

Dudas sobre el conteo preliminar

Pese a que la jornada registró una alta convocatoria en las urnas que superó los 23 millones de votantes (más del 56% del padrón), el bando oficialista colombiano puso en duda la transparencia del conteo preliminar. El candidato de la izquierda advirtió sobre presuntas inconsistencias numéricas y desajustes de datos en las mesas antes de reconocer su segundo lugar, instalando un foco de incertidumbre institucional sobre el proceso de cara a la batalla definitiva por la Casa de Nariño.