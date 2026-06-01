SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo de magnitud 5.0 en Isla de Pascua

01 jun. 2026 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un sismo de magnitud 5.0 ocurrido en las cercanías de Isla de Pascua.

SHOA descarta tsunami tras temblor



A través de un reporte replicado por Senapred, el organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

A diferencia de otros eventos, en esta ocasión las autoridades no han decretado medidas de evacuación preventiva para los sectores costeros, llamando a la calma de la población.

Los detalles del sismo

De acuerdo a los datos oficiales entregados por el SHOA, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.0 y su epicentro se localizó a 998 kilómetros al sureste de Isla de Pascua.



El sismo se registró a las 23:40 horas de este domingo continental. Al ocurrir en un sector oceánico alejado del continente, no se reportaron intensidades Mercalli en el territorio continental chileno.



