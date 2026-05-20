Presidente Petro entrega respaldo a Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de la ONU

20 may. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas y convertirse así en la primera mujer en ocupar este cargo.

"Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas", manifestó Petro en un breve mensaje publicado en redes sociales junto a una fotografía de ambos.

Cómo presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas pic.twitter.com/82YSTONrO3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026

Apoyo de México y Brasil

El apoyo de Petro llegó cerca de una semana después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hiciera lo propio, destacando tanto "su experiencia como jefa de Estado" como "su profundo conocimiento de la ONU" para sustentar que es, para él, "la candidata idónea". Posteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reiteró su apoyo.

Bachelet aseguró en marzo que mantendría su candidatura al puesto con el apoyo de Brasil y México, después de que el Presidente José Antonio Kast le retirara el respaldo expresado previamente por su predecesor, Gabriel Boric.

Se podría convertir en la primera mujer en el cargo

La exmandataria es actualmente presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, cuando fue reemplazada por el actual jefe de la oficina, Volker Turk.

De ser elegida para reemplazar a Guterres -quien concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2026- se convertiría a los 76 años en la primera mujer en desempeñar el cargo en los 80 años de vida del organismo y la segunda persona de Latinoamérica, dado que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó el puesto entre 1982 y 1991.

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