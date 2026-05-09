Michelle Bachelet asistió a almuerzo de exministros de Salud junto a la actual titular del Minsal

09 may. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali Garib, encabezó un almuerzo junto a exministros de Salud, en una instancia de reconocimiento a quienes han liderado la cartera y contribuido al desarrollo de la salud pública en Chile a lo largo de distintas etapas del país.

La actividad, realizada ayer viernes en dependencias del Ministerio de Salud, tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, conversación e intercambio de experiencias, relevando la trayectoria y el aporte histórico de las autoridades que han estado al frente del sector salud.

En la ocasión participaron presencialmente los exministros Jaime Mañalich, Pablo Erazo, María Soledad Barría, Osvaldo Artaza, Ximena Aguilera, Helia Molina, Carlos Massad, Carmen Castillo y Michelle Bachelet, quien fue titular de la cartera entre 2000 y 2002 en el primer gobierno de Ricardo Lagos. Asimismo, el exministro Enrique Paris se integró de manera telemática.

La instancia, que esperan repetir cada 6 meses, permitió además compartir reflexiones sobre los principales desafíos presentes y futuros del sector, en un ambiente marcado por el respeto institucional y el reconocimiento transversal a la trayectoria de las exautoridades.

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