Medicamentos a solo $10: Cadena de farmacias lanza beneficio en más de 650 locales

08 may. 2026 - 18:02 hrs.

La conocida cadena de farmacias Dr. Simi anunció un nuevo beneficio que permitirá que algunos de sus clientes puedan pagar apenas $10 por el total de sus compras en medicamentos y productos farmacéuticos.

La iniciativa comenzará a aplicarse de forma simultánea en todas las sucursales del país y busca entregar un alivio económico a las personas en medio del complejo escenario económico que enfrentan muchas familias.

¿Cómo funcionará el beneficio?

Según informó la propia empresa, todos los jueves del año se seleccionará de manera aleatoria a clientes que estén comprando en alguno de sus locales para acceder al beneficio especial.

Las personas escogidas podrán pagar solo $10 por el total de su boleta, sin importar el monto total de la compra realizada.

Todos los jueves habrá un ganador o ganadora en cada uno de los más de 650 locales que la cadena tiene distribuidos entre Arica y Punta Arenas.

¿Desde cuándo comienza?

La iniciativa comenzó el pasado 30 de abril y forma parte de una campaña denominada "Jueves de Bondad", impulsada por la cadena farmacéutica.

"El foco está puesto en democratizar este gesto de ayuda, llevándolo directamente a los espacios cotidianos de las personas", señalaron desde la compañía.

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