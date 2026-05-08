Bono Pad hernia abdominal simple: ¿Cuánto paga el paciente?

08 may. 2026 - 19:00 hrs.

El procedimiento médico derivado del diagnóstico de la hernia abdominal simple se encuentra contemplado por un Bono pad. Tras la realización de un copago, el paciente puede disfrutar de una atención integral para el tratamiento de su diagnóstico.

La hernia abdominal es la salida total o parcial de las vísceras abdominales fuera de la cavidad abdominal. Esta lesión suele producirse tras un fracaso en los elementos de contención de la pared abdominal.

Bajo este mecanismo de pago del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se incorporan hernias abdominales simples tales como la hernia inguino-femoral, hernia incisional y hernia umbilical.

¿Cuánto paga el paciente por el bono pad hernia abdominal simple?

Para tener acceso al bono pad hernia abdominal simple, el paciente debe hacer un copago por un monto de $452.940. Esta prestación médica se contempla bajo el código 2501004.

El paquete de este beneficio incluye tratamiento por medio de una intervención quirúrgica. Esta puede ser vía laparoscópica con prioridad o por cirugía abierta, de acuerdo a las condiciones del paciente y a lo estipulado por su equipo médico.

Si se desea adquirir esta prestación PAD, la entidad elegida para la ejecución del proceso debe contar con la prestación en convenio.

Se espera que el establecimiento elegido entregue al paciente o a su familia el Programa de Atención de Salud para que sea valorizado y pagado en cualquiera de las sucursales de Fonasa, junto al Bono de Atención de Salud emitido en la sucursal. Estos recaudos deberán ser entregados en la entidad de salud antes de la intervención.

Esto es lo que incluye el Bono pad

El bono pad hernia abdominal simple incluye todas las prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología correspondiente al PAD.

Así como los honorarios de todo el equipo profesional que técnicamente se requiera, bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio, los valores de los días camas y el derecho de pabellón y tanto los medicamentos como los insumos utilizados durante la hospitalización.

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