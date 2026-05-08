¿Cómo consultar a qué fondo de pensiones estoy afiliado?

08 may. 2026 - 15:00 hrs.

Con el paso del tiempo, al cambiar de trabajo o al ingresar por primera vez a un empleo formal, es común que los trabajadores pierdan el rastro del fondo de pensiones en el que están afiliados. Esta información es clave para el control de las cotizaciones y tomar decisiones financieras importantes.

Afortunadamente, no es necesario hacer largas filas ni trámites presenciales para obtener este dato. La Superintendencia de Pensiones (SP) cuenta con una plataforma digital que permite a cualquier ciudadano aclarar esta duda en cuestión de segundos.

¿Cómo saber en qué fondo de pensiones estoy afiliado?

De acuerdo a la página web de la SP, los interesados pueden obtener esta información totalmente gratis y en cualquier momento del año, realizando lo siguiente:

Ingresa a la plataforma de Consulta de Afiliación (pulsa aquí) en el sitio web oficial de la Superintendencia de Pensiones.

en el sitio web oficial de la Superintendencia de Pensiones. Digita tu RUT, sin puntos y con guión.

Completa el código de seguridad (captcha) que aparecerá en la pantalla para validar la consulta y haz clic en buscar.

Así, el sistema generará de inmediato un documento oficial en pantalla con los datos de la afiliación previsional.

En el caso de los trabajadores nuevos que acaban de su primer contrato formal, la plataforma indicará que fueron asignados automáticamente a la AFP que ganó la licitación del Estado, que concentra a los nuevos cotizantes por ofrecer las comisiones más bajas del sistema.

¿Qué otros datos brinda la consulta de afiliación?

El certificado emitido por el portal de la Superintendencia no solo se limita a revelar el nombre exacto de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), también arroja otros antecedentes previsionales de suma utilidad para el trabajador:

Fecha de incorporación: el sistema muestra el día, mes y año exacto en el que te integraste por primera vez al sistema de capitalización individual.

el sistema muestra el día, mes y año exacto en el que te integraste por primera vez al sistema de capitalización individual. Seguro de Cesantía: informa de manera clara si está afiliado a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Conocer este estado es fundamental para saber si se puede cobrar el Seguro de Cesantía en caso de desempleo.

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