Revisa cuánto recibirás: Así puedes simular tu pensión

13 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Planificar la jubilación es un paso financiero importante, pero la incertidumbre sobre el dinero disponible suele generar muchas dudas. Por ello, conocer con anticipación este monto te permitirá tomar decisiones a tiempo sobre las finanzas personales.

Para facilitar esta tarea, el Estado dispone de una excelente herramienta digital. Con el simulador de pensión, cualquier afiliado a una AFP puede proyectar cómo se comportarán sus ahorros para obtener una estimación clara de su pensión final.

¿Cómo simular la pensión que recibiré?

Los interesados deben ingresar al portal de la Superintendencia de Pensiones (SP, pulsa aquí) con su RUT y clave AFP o Clave Única, indica ChileAtiende.

Una vez hecho esto, tendrán que completar el formulario con los datos requeridos y hacer clic en el botón “Calcular”. Así, la herramienta crea tres escenarios de pensión:

Esperado o promedio: es la cifra más realista o referencial, pues asume que los mercados financieros tendrán un rendimiento normal, basándose en el comportamiento histórico de los fondos.

es la cifra más realista o referencial, pues asume que los mercados financieros tendrán un rendimiento normal, basándose en el comportamiento histórico de los fondos. Optimista: muestra la pensión asumiendo que a las inversiones a la AFP les va bien durante los últimos años de cotización, tomando el 5% de los mejores resultados de la simulación.

muestra la pensión asumiendo que a las inversiones a la AFP les va bien durante los últimos años de cotización, tomando el 5% de los mejores resultados de la simulación. Pesimista: calcula la pensión bajo el supuesto de que los mercados financieros tengan un desempeño muy malo, enfrentando crisis constantes o bajas rentabilidades. Representa el 5% de los peores resultados de la simulación.

Datos que se consideran al simular la pensión

Los escenarios que muestra la simulación se calculan tomando en cuenta distintas características de la persona, como:

Edad y sexo.

Expectativas de vida.

Promedio de remuneración mensual imponible.

Ahorro previsional obligatorio acumulado (en la AFP).

Ahorro voluntario (APV, por ejemplo).

Número de cotizaciones anuales (frecuencia).

Bono de reconocimiento (si aplica).

El Multifondo de pensiones en el que están invertidos sus ahorros.

Edad a la que planeas jubilar.

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