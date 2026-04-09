Bono de Reconocimiento: Estos son los requisitos que debes cumplir

09 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono de Reconocimiento es un beneficio para quienes pasaron del antiguo sistema de cajas al de AFP, permitiendo a las personas obtener un aporte en su cuenta individual al pensionarse para reconocer los años de trabajo previos al régimen previsional actual.

Este documento legal genera un interés del 4% anual y es clave para mejorar la jubilación final. Se paga al cumplir la edad legal, por invalidez o fallecimiento, integrándose al saldo acumulado para el cálculo de la pensión mensual.

¿Qué necesito para obtener el Bono de Reconocimiento?

Para acceder a este documento de pago emitido por el Estado, es indispensable estar afiliado a una AFP y haber cotizado en alguna de las ex Cajas de Previsión del régimen antiguo, según ChileAtiende.

Asimismo, existen condiciones para validar el derecho al bono, las cuales se resumen en haber cumplido uno de los siguientes requisitos:

Tener al menos 12 cotizaciones mensuales, continuas o no, en alguna ex Caja de Previsión entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

Si no se cumple lo anterior, registrar al menos una cotización en alguna ex Caja entre el 1 de julio de 1979 y la fecha en que el trabajador se incorporó por primera vez al sistema de AFP.

¿Cómo solicitar el Bono de Reconocimiento?

Este beneficio se gestiona en la AFP donde esté afiliado el trabajador. Se recomienda realizar este proceso con antelación a la edad de jubilación, ya que la validación de los datos puede tomar tiempo y es un requisito previo para el cálculo de la pensión.

Se debe pedir y completar la “Solicitud de Cálculo y Emisión de Bono de Reconocimiento” en su AFP y completar el “Anexo Detalle de Empleadores”, los cuales serán enviados al Instituto de Previsión Social (IPS) para la determinar el valor del bono.

Una vez calculado, el monto queda registrado en el sistema y se hace efectivo únicamente al momento de la pensión o fallecimiento del titular.

Documentos requeridos para solicitar el Bono de Reconocimiento

Para asegurar que el trámite sea fluido y sin retrasos, es fundamental que el solicitante presente lo siguiente:

Cédula de identidad vigente.

Liquidaciones de sueldo, finiquitos, contratos de trabajo o libretas de la ex Caja de Previsión que acrediten que trabajaste y cotizaste en esos años. Estos son útiles para agilizar o probar períodos no registrados.

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