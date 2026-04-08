Bono de Invierno: ¿Cuándo comienzan los pagos?

08 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono de Invierno es un beneficio que se otorga a los adultos mayores para palear los gastos derivados de los meses más fríos del año y, por consiguiente, reducir su riesgo de vulnerabilidad.

Esta es una ayuda gubernamental que no requiere postulaciones, pues se otorga de manera automática tras el cumplimiento de los requisitos de ley.

Según ChileAtiende, el monto de la bonificación es de $81.257 y se recibe por una sola vez. Este aporte no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imponible.

¿Cuándo comienzan los pagos del Bono Invierno?

Se estima que los pagos del Bono Invierno se realicen en conjunto con la pensión del mes de mayo de 2026, en la fecha correspondiente a ese pago.

En el caso de que un posible destinatario cumpla con los requisitos y no reciba la bonificación, deberá establecer contacto con la entidad pagadora e ingresar una solicitud. Esto con el fin de que se lleve a cabo un análisis exhaustivo del caso y se resuelva su inquietud.

Requisitos para acceder al beneficio

El requisito principal para el acceso a este beneficio es que se tengan 65 años o más, a la fecha del 1 de mayo de 2026.

Además, los beneficiarios deben formar parte de pensiones contributivas, Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones especiales de reparación, pensiones contributivas con APSV, PGU o con pensión especial de reparación.

Si se recibe más de una pensión, no se tiene derecho al Bono de Invierno, a menos que la suma de las pensiones recibidas sea igual o inferior a una pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Los titulares de beneficios como Subsidio de Discapacidad e Indemnización del carbón tampoco están en capacidad de acceder a la bonificación invernal, derivada del Ministerio de Hacienda.

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