Bono de Invierno: Revisa cuánto dinero recibirás si cumples los requisitos

06 abr. 2026 - 12:00 hrs.

La llegada de las bajas temperaturas trae consigo la entrega del Bono de Invierno, una ayuda estatal destinada para los adultos mayores, la cual busca aliviar sus bolsillos ante los gastos adicionales que surgen durante los meses más fríos.

Este beneficio gubernamental se otorga de forma automática a quienes cumplan con todas las condiciones, por lo que no necesitan realizar ningún trámite.

Monto del Bono de Invierno

De acuerdo a ChileAtiende, los beneficiarios reciben $81.257 que se suman a su pensión de mayo. Estos se entregan por única vez y no es tributable, imponible, ni está sujeto a descuentos.

Requisitos para obtener el Bono de Invierno

Un adulto mayor podrá recibirlo si tiene 65 años de edad o más y es una de las siguientes personas:

Pensionado del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o de mutualidades de empleadores, que percibe un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionado de una AFP que recibe una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiario de la PGU que no recibe ninguna otra pensión.

Beneficiario de Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de reparación o de Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionado de algún régimen previsional que recibe APSV o PGU, cuyo monto de pensión base es igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono de Invierno?

Para obtener esta información, es necesario ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) y escribir el RUT.

Una vez hecho esto, el sistema indicará si recibe este u otros del Instituto de Previsión Social (IPS). La verificación también se puede realizar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

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