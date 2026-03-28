Cambio de hora: Este es el día en que comienza el horario de invierno

28 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Cada vez es más notorio que el amanecer ocurre más tarde y el sol se esconde más temprano por las tardes, lo que es un indicio claro de que nos acercamos al cambio de hora.

Pese a que no deja de ser una medida polémica, que incluso en la Región de Los Lagos levantaron una solicitud para mantener el horario de verano, el cambio de hora se realizará a lo largo de Chile.

En esta ocasión, pasaremos del horario de verano al de invierno, pese a que faltan unos tres meses para la estación invernal; aun así, este lleva su nombre.

¿Qué día comienza el horario de invierno?

El día en que se debe volver a cambiar la hora es el sábado 4 de abril de 2026, fecha en que se pasará al horario de invierno.

En esta ocasión, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasar el reloj, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica chilena no deben realizar el cambio de horario, por lo que mantienen la hora actual.

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