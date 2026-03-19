Región de Los Lagos busca eliminar el cambio de hora y mantener horario de verano todo el año

19 mar. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

A semanas de un nuevo cambio de hora en el país, la región de Los Lagos se sumó al debate con una solicitud concreta para mantener de forma permanente el horario de verano.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alejandro Santana y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quienes enviaron un oficio al Ministerio de Energía y a la delegación presidencial regional para solicitar que no se aplique el horario de invierno.

El ejemplo del sur austral

La propuesta busca replicar lo que ya ocurre en las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene el horario de verano durante todo el año.

Quienes impulsan la medida sostienen que en esas zonas se han observado resultados positivos en distintos ámbitos, lo que motivó a iniciar gestiones para evaluar su implementación en Los Lagos.

Argumentos para el cambio

Entre los puntos que respaldan la solicitud se mencionan aspectos relacionados con la seguridad, la salud y la calidad de vida de los habitantes, además del uso de la luz natural y los espacios públicos.

En ese contexto, el alcalde Rodrigo Wainraihgt señaló que “cuando uno ve lo que está ocurriendo en la región, en Sudamérica, el único país que sigue cambiando la hora es Chile, el último era Paraguay, ya hoy en día tiene un solo horario; y cuando uno va a la cifra a nivel mundial, el 60% de los países ya ha terminado con este cambio de hora”.

También agregó que “lo que sí queda claro a los vecinos, con los cuales uno tiene contacto diario, es que esto causa un conflicto, sobre todo en los niños, el tener que adaptarse permanentemente a estos cambios de hora, tanto de verano como de invierno”, junto con indicar que “hay temas también de seguridad, de aprovechamiento de luz, de aprovechamiento de espacios públicos”.

Audiencia con el Gobierno

A la iniciativa se sumó el diputado Mauro González, quien respaldó la idea de avanzar hacia un horario único en la zona.

El parlamentario sostuvo que “es fundamental terminar con esto, porque trae un perjuicio grave en materia de seguridad, en materia de recreación, de tiempo para la familia, y también afecta el descanso de las personas en nuestra región”, agregando que “es fundamental hacer y sumarse a lo que logró Aysén y Magallanes, y como Macrozona Sur tomar decisiones respecto a lo que queremos. Por eso, ya hemos solicitado y tenemos audiencia pronto con la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien está al tanto de esta petición formal que hemos hecho”.

Junto con el oficio, se contempla la realización de un análisis técnico en la región para evaluar el impacto que tendría mantener el horario de verano de manera permanente.

Este estudio buscará determinar si los efectos observados en el extremo sur del país podrían replicarse en Los Lagos, considerando sus propias características.

Todo sobre Cambio de Hora