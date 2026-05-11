Video muestra brutal ataque con cuchillo a conserje de 62 años en edificio de Santiago: Agresor quedó en prisión preventiva

11 may. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento en que un hombre ingresó el domingo a la conserjería de un edificio en la comuna de Santiago y atacó a cuchilladas al trabajador de turno, un conserje de 62 años.

El agresor corresponde a un ciudadano venezolano de 33 años en situación migratoria irregular que ingresó al país por un paso no habilitado. Fue formalizado este lunes por homicidio frustrado y quedó en prisión preventiva.

Discusión por violencia intrafamiliar antecedió al ataque

Todo comenzó con una pelea de violencia intrafamiliar en un departamento del tercer piso del edificio. La pareja del imputado llamó al conserje y le pidió que no lo dejara ingresar más.

Cuando el agresor bajó y el conserje le preguntó qué había ocurrido, la respuesta fue un ataque sin ninguna provocación de por medio: sacó un cuchillo y comenzó a propinarle puñaladas en el tórax.

Un vecino que pasaba por el lugar intentó intervenir para calmar la situación, pero el agresor también lo atacó. Además de las cuchilladas, el sujeto mordió al conserje durante la agresión. Finalmente, Carabineros llegó al lugar y lo detuvo.

El trabajador del edificio resultó con heridas en la muñeca, la mano y el tórax, aunque si no se hubiera defendido con un martillo, la historia podría haber tenido un desenlace fatal.

Defensa argumenta que "estaban conversando"

El fiscal Manuel Zúñiga fue claro al exponer ante el tribunal los motivos para solicitar la prisión preventiva: "El imputado acometió en contra de este conserje, ingresa a la oficina de él y con un cuchillo le causa lesiones acometiendo no en cualquier parte del cuerpo, sino que directamente hacia el abdomen. Eso demuestra que la voluntad es lesionarla gravemente hasta poder quitarle la vida eventualmente", sostuvo.

En tanto, el defensor penal público, Claudio Soto argumentó que "nosotros creemos que se trata de lesiones leves o lesiones menos graves. Si mi representado hubiera tenido la intención de matar a esta persona, perfectamente lo pudo haber hecho. Se encuentra con una persona que está a 15 centímetros de él, donde ninguno de los dos se estaba defendiendo. Estaban conversando", argumentó.

"Actúa de una forma que no es normal"

A pesar de ello, la jueza desestimó estos últimos argumentos y señaló que el imputado "actúa de una forma que no es normal", lo que quedó de manifiesto tanto en el video exhibido como en los antecedentes presentados por la Fiscalía.

El conserje quedó con lesiones menos graves y se encuentra actualmente en su domicilio, descansando y todavía en shock por lo ocurrido.

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