Fue detenido por vecinos de Buin tras intentar robar camiones, escapó del hospital esposado y volvió a ser capturado

11 may. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre que había sido detenido tras intentar robar camiones escapó del hospital donde era atendido y finalmente fue recapturado en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana, en una secuencia que tuvo en vilo a vecinos, Carabineros y funcionarios municipales durante la mañana de este lunes.

Intentó robar camiones y los vecinos lo detuvieron

El episodio partió el domingo cuando el sujeto, con antecedentes por delitos de robo, fue sorprendido intentando abrir varios camiones estacionados en una zona residencial de la comuna.

Los propios vecinos lo descubrieron y más de una veintena de personas intentaron reducirlo, desatando una violenta escena: el hombre se defendió con un punzón y su perro mordió a algunos de los vecinos. Tres personas resultaron lesionadas en el enfrentamiento, y el propio delincuente también sufrió heridas cortopunzantes.

Carabineros llegó al lugar y lo detuvo por robo frustrado de vehículo. Dado que presentaba heridas, fue trasladado al Hospital San Luis de Buin para recibir atención médica.

Se fugó esposado

Lo que nadie esperaba vino después. Cerca de las 7 de la mañana de este lunes, vecinos y transeúntes que circulaban por los alrededores del recinto asistencial vieron algo difícil de creer: un hombre corriendo a toda velocidad con esposas en ambas manos.

Una testigo que presenció el incidente relató parte de lo ocurrido: "Lo vi esposado, iba uno corriendo y después aparece el carabinero corriendo atrás de él".

El mayor Víctor Jerez, de la 15° Comisaría de Buin, confirmó lo ocurrido: "Personal policial lo estaba trasladando desde la salida del hospital hacia el dispositivo policial, instantes en que esta persona se da a la fuga. Con apoyo del personal de Buin Seguro se logra la detención, siendo recapturado", detalló.

La huida del sujeto habría funcionado de no ser por un detalle fatal: decidió refugiarse en el estacionamiento de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Buin, donde había funcionarios municipales trabajando. Personal de Carabineros que lo venía siguiendo llegó hasta el lugar y concretó su recaptura.

A los cargos originales se suma ahora el delito de huir ante un control policial, agravado por el hecho de haber escapado estando ya detenido y esposado.

El alcalde pide no hacer detenciones ciudadanas

El alcalde de Buin, Miguel Araya, se refirió al episodio y apuntó a un problema que se repite en la comuna: "Esta persona es de los mismos casos que tenemos en nuestra comuna, de estos habituales, donde efectivamente tienen causas varias y siguen quedando en libertad al día siguiente", lamentó.

A pesar de ello, el jefe comunal también hizo un llamado a los vecinos a no tomar la justicia por sus propias manos: "Pedimos que las detenciones no sean ciudadanas, sino a través de Carabineros. Pero ayer esto se escapó un poco de las manos, entendemos la molestia de nuestros ciudadanos y esperamos que ojalá en esta ocasión esta persona quede detenida", cerró.

Todo sobre Policial