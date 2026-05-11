Vecinos de Providencia preocupados por posibles "narcofunerales": Buscan frenar funcionamiento de funeraria de Iván Martínez

11 may. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de Providencia manifestaron su preocupación por el funcionamiento de una nueva funeraria ligada al empresario Iván Martínez, advirtiendo sobre la posibilidad de que en el sector se desarrollen “narcofunerales”.

La inquietud quedó plasmada en una carta enviada a autoridades comunales, donde residentes del sector cuestionan la instalación del recinto funerario en avenida Santa María, en una zona residencial de la comuna.

El recinto corresponde a una nueva sede de la funeraria de Iván Martínez, presentada como una propuesta orientada a servicios funerarios premium y con instalaciones de alto estándar.

El temor de los vecinos

Entre los puntos planteados por los vecinos aparece el temor a que funerales vinculados al crimen organizado puedan alterar la seguridad y tranquilidad del barrio.

"En un sector como Bellavista, que ha debido enfrentar episodios de violencia, balaceras y la presencia de bandas, la instalación de un equipamiento que podría atraer eventos de alto riesgo resulta particularmente delicada”, afirma una de las cartas enviadas por vecinos al municipio, según The Clinic.

La funeraria ofrece distintos servicios, entre ellos salas velatorias, cremación, asesoría legal, apoyo psicológico y ceremonias personalizadas, además de planes premium y espacios VIP.

La apertura de la nueva sede en Providencia fue anunciada durante los últimos días como parte de una expansión de la marca funeraria en la Región Metropolitana.

Mientras continúa la controversia, vecinos mantienen sus reparos respecto del funcionamiento del recinto y de los posibles efectos que podría generar en el sector.

"En primer lugar, preocupa especialmente la posibilidad de funerales masivos, incluidos los denominados narcofunerales, que en distintos puntos del país han implicado ruidos, caravanas, cortes de tránsito, uso de fuegos artificiales y enfrentamientos con la policía”, dice otra de las misivas.