Complejo volcánico Laguna del Maule registra enjambre de 150 sismos: Senapred declaró alerta temprana preventiva

11 may. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva para la comuna de San Clemente debido a "actividad" en el complejo volcánico Laguna del Maule.

Hasta la última actualización, los datos del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) mostraron que la actividad volcánica del complejo ha provocado un enjambre de 150 sismos.

Enjambre sísmico en el complejo Laguna del Maule

En el monitoreo de la alerta temprana preventiva se indicó que "las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Laguna del Maule han registrado un enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico), contabilizándose un total de 150 sismos".

El más potente de estos movimientos "volcanotectónicos" ocurrió a las 12:09 horas de ayer domingo 10 de mayo, alcanzando una magnitud de 2.0 y una profundidad de 3.9 kilómetros.

Luego de esto, Senapred indicó que "aún se registran sismos volcanotectónicos, pero de menor energía", por lo cual el complejo "mantiene la alerta técnica en nivel Verde" del Sernageomin.

Pese a esto, Senapred señaló que "mantiene el perímetro de seguridad de 2 kilómetros en torno a la zona máxima de emisión de CO", indicando la restricción de acceso a la zona indicada.

Por último, se informó que el Sernageomin "continúa la vigilancia permanente del complejo volcánico en línea" y que Senapred continuará con las coordinaciones "para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica".

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